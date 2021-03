MotoGP | GP Qatar Vinales | “Partenza non buona | ma sono stato intelligente e calmo”

(Di domenica 28 marzo 2021) “Lanon è andata bene. Poi ho sentito tutto il potenziale della moto,riuscito a risparmiare le gomme e. Ho cercato di spingere nel momento giusto. Ho creato distacco per poi controllare la gara e le gomme. Èun weekend incredibile. Voglio ringraziare la mia famiglia e in particolare mia moglie che aspetta un bimbo.contentissimo”. Lo ha detto il pilota della Yamaha Maverickal termine del Gran Premio deldivinto dallo spagnolo sulle Ducati di Zarco e Bagnaia. SportFace.

Via col vento. Maverick Vinales inizia con il piede giusto la sua stagione, imponendosi con maestria nel GP deldella. Lo spagnolo della Yamaha riallaccia il discorso con la vittoria, interrotto il 20 settembre con il successo nel GP dell'Emilia Romagna a Misano, e piega lo squadrone Ducati, ...... e non poteva essere altrimenti: al termine del warm up ditutti gli addetti ai lavori, dai ... commovente, del pilota romano al suo compianto team manager: 'Siamo arrivati qui incon la ...Finisce nella sabbia il primo Gran Premio in Ktm di Danilo Petrucci, che nel primo appuntamento a Losail (Qatar) cade dopo pochi metri dalla partenza a causa di una collisione nelle retrovie. Scattato ...Losail, 28 mar. (Adnkronos) - La Yamaha di Maverick Vinales vince il Gp del Qatar di MotoGp sul circuito di Losail. Lo spagnolo dopo aver superato Francesco Bagnaia a 8 giri dalla fine è risuscito a p ...