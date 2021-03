Katia Ricciarelli choc a Domenica In: “Tra un po’ vado in manicomio” (Di domenica 28 marzo 2021) Una Katia Ricciarelli diversa dal solito ha lasciato senza parole Mara Venier nel salotto di Domenica In: “Non mi piace vederti così”. Katia Ricciarelli, oggi d’eccezione nella puntata odierna di Domenica In, non sembra più la stessa. Sarà il desolante scenario della pandemia, la chiusura di teatri e concerti e l’annullamento di fatto della vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021) Unadiversa dal solito ha lasciato senza parole Mara Venier nel salotto diIn: “Non mi piace vederti così”., oggi d’eccezione nella puntata odierna diIn, non sembra più la stessa. Sarà il desolante scenario della pandemia, la chiusura di teatri e concerti e l’annullamento di fatto della vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

tempoweb : 'Non mi vaccinano' L'appello tv di #katiaricciarelli a #Domenicain Esplode il caso - laura_daisy2003 : RT @Usaunaltronome: Prima la Mori che racconta di reazioni avverse con non si sa bene quale vaccino, poi Kabir Bedi con la dieta indiana ch… - laura_daisy2003 : RT @fraversion: non capisco la lamentatio di Katia Ricciarelli. O meglio, giusto rivendicare una risposta certa per i tempi di vaccinazione… - rouges56 : RT @fraversion: non capisco la lamentatio di Katia Ricciarelli. O meglio, giusto rivendicare una risposta certa per i tempi di vaccinazione… - Licia04K : RT @fraversion: non capisco la lamentatio di Katia Ricciarelli. O meglio, giusto rivendicare una risposta certa per i tempi di vaccinazione… -