Hamilton è sempre lui, in Bahrain gran duello con Verstappen. Leclerc è sesto (Di domenica 28 marzo 2021) Alla fine trionfa di nuovo Lewis Hamilton , ma qualcosa è cambiato. La Mercedes non è più stellare come una volta e a guadagnarci è non solo lo spettacolo ma soprattutto la Red Bull di Max Verstappen... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 marzo 2021) Alla fine trionfa di nuovo Lewis, ma qualcosa è cambiato. La Mercedes non è più stellare come una volta e a guadagnarci è non solo lo spettacolo ma soprattutto la Red Bull di Max...

Advertising

likemvulnerable : @iamivanaaaa Io che spero sempre in baby Hamilton sono un ?? - fisco24_info : Formula 1, Hamilton primo per un soffio al debutto in Bahrein: La stagione più lunga di sempre si inaugura con la v… - rbros65 : RT @Pirichello: Leggendo la TL vedo che stranamente vince sempre Hamilton e guarda caso anche oggi ha vinto di culo Siamo circa alla gara… - Honest34492337 : RT @TeenaMahr: 'La Formula 1 è quello sport in cui corrono 20 piloti e alla fine vince sempre Hamilton' Quest'uomo qui anche oggi ci ha di… - matiasxzy : speriamo di vedere sempre battaglie così porca la gran puttana così ci divertiamo almeno. imparate a vedere la F1 i… -