(Di domenica 28 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Evangelista Torricelli dove hanno notato un uomo che prelevava, da un’intercapedine ricavata all’interno dell’androne, un involto e lo ha consegnato ad un giovane che, dopo averlo ricevuto, alla vista dei poliziotti l’ha fatto cadere per disfarsene. Gli agenti, dopo aver bloccato i due uomini, hanno recuperato l’involucro contenente 0,66 grammi di hashish e 35 euro, mentre nella cavità hanno rinvenuto 2 involucri con 6,18 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e 50 cartucce calibro 6,35. Christian Titas, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di ...

Advertising

anteprima24 : ** Doppio colpo, pusher arrestati e #Droga sequestrata ** - eMMeMario : C'è un colpo di scena per quanto riguarda l'ABOLIZIONE del Cambio tra Ora Solare e Ora Legale: è infatti arrivata d… - infoitsport : Calciomercato Inter, 62 milioni | Doppio colpo e Juve ko - juperikizi : @FraaaGG tra l’altro è stato un doppio colpo al cuore perché è stato proprio Calum ad indossarla che fra i 4 è il m… - carducci_maria : RT @carducci_maria: Rapinato del Rolex a Napoli: insegue e sperona i due banditi, morti sul colpo (video) - Secolo d'Italia Vergogna, per u… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio colpo

Tutto Serie D

...intenso dell'italiano che in men che non si dica si trova avanti 3 - 0 con tanto dibreak. ...subito il break non riesce a reagire e vede sfumare all'orizzonte la possibilità della vittoria...Che le partite di serie A finiscano in streaming, chiudendo dil'era del televisore con le ... uomini, che sbagliano sono pieni gli archivi televisivi " ma se lo commette una donna vale. ...FINO ALL’ULTIMO INDIZIO di John Lee Hancock(Usa, 2021, durata 128’ guarda il trailer) con Denzel Washington, Remi Malek, Jared Leto, Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Ar ...Questa sera contro Trento (ore 18), in uno dei quattro match fondamentali della corsa salvezza, Varese non sarà sola: più di mille tifosi hanno risposto presente all’appello del Trust, donando vicinan ...