Covid: Speranza annuncia un'estate con meno limitazioni (Di domenica 28 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti in un'intervista rilasciata al Messaggero. Dalle parole del Ministro trapela infatti un cauto ottimismo che fa ben sperare gli italiani che stanno vivendo momenti difficili a causa delle restrizioni imposte dal Governo per bloccare i contagi. Secondo Speranza in estate ci saranno infatti meno limitazioni per i cittadini italiani che, grazie al passaporto vaccinale che l'UE spera di rendere operativo da giugno, potranno anche tornare a viaggiare. Speranza: «estate con meno limitazioni e viaggi con passaporto vaccinale» Roberto Speranza, Ministro della Salute italiano, ha spiegato in un'intervista rilasciata al Messaggero ...

