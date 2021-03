Chiellini, non si può fermare il tempo. È il momento delle decisioni (Di domenica 28 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

romeoagresti : Capitolo #Chiellini: considerato che non avrebbe giocato due gare di fila, e che la terza sfida sarà utile per test… - LukeRedblack : @Gazzetta_it Siiii Bonucci e Chiellini NON SI TOCCANO - DavideFm1899 : @CapitanBergomi Bè,Chiellini e bonucci sono 2 rottami e Demiral non mi sembra così affidabile (basta vedere juve Po… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Chiellini, non si può fermare il tempo. È il momento delle decisioni #Juventus - sportli26181512 : Chiellini, non si può fermare il tempo. È il momento delle decisioni: Chiellini, non si può fermare il tempo. È il… -