Amici 20, il secondo serale segna una doppia eliminazione: è polemica (Di domenica 28 marzo 2021) Il secondo serale di Amici 20 ha visto il cantante Irama segnare un ritorno sul palco, dopo aver partecipato in «smart working» a Sanremo 2021, e ha decretato una doppia eliminazione dallo show molto dibattuta dal pubblico in rete. Tanto che è ora in corso una prima grande polemica mediatica sul talent-show, prodotto e condotto da Maria De Filippi. Amici 20, Irama torna sul palco La seconda puntata del serale di Amici 20 ha registrato l'ospitata in studio di Irama, che a Sanremo 2021 ha partecipato con una sola videoregistrazione delle prove generali per via di due contagi riscontrati nel suo team di lavoro. Ma al serale del talent, il vincitore di Amici 17 ha potuto presentare di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 marzo 2021) Ildi20 ha visto il cantante Iramare un ritorno sul palco, dopo aver partecipato in «smart working» a Sanremo 2021, e ha decretato unadallo show molto dibattuta dal pubblico in rete. Tanto che è ora in corso una prima grandemediatica sul talent-show, prodotto e condotto da Maria De Filippi.20, Irama torna sul palco La seconda puntata deldi20 ha registrato l'ospitata in studio di Irama, che a Sanremo 2021 ha partecipato con una sola videoregistrazione delle prove generali per via di due contagi riscontrati nel suo team di lavoro. Ma aldel talent, il vincitore di17 ha potuto presentare di ...

