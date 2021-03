Volley, Playoff A1 Femminile 2021: Firenze lotta, ma Conegliano non perdona: 3-0 in gara-1 (Di sabato 27 marzo 2021) L’Imoco Volley Conegliano vince per 3-0 (25-15, 25-17, 29-27) contro il Bisonte Firenze nella gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto A1 Femminile 2020/2021. Cinquantottesima vittoria di fila per le Pantere, tuttavia non una delle più semplici del filotto. Le ospiti dopo aver ceduto di schianto il primo set si sono fatte valere nel secondo e hanno dato tanto filo da torcere alle padrone di casa nel terzo. La classifica sconfitta a testa alta per il Bisonte che può sorridere, perlomeno dal punto di vista del morale, in vista di gara-2 in programma martedì. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff SCUDETTO 2021 IL TABELLONE ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) L’Imocovince per 3-0 (25-15, 25-17, 29-27) contro il Bisontenella-1 dei quarti di finale deiScudetto A12020/. Cinquantottesima vittoria di fila per le Pantere, tuttavia non una delle più semplici del filotto. Le ospiti dopo aver ceduto di schianto il primo set si sono fatte valere nel secondo e hanno dato tanto filo da torcere alle padrone di casa nel terzo. La classifica sconfitta a testa alta per il Bisonte che può sorridere, perlomeno dal punto di vista del morale, in vista di-2 in programma martedì. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE IL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTOIL TABELLONE ...

