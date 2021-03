Torturata, violentata e uccisa a soli 4 anni: l’atroce destino di una bimba pakistana (Di sabato 27 marzo 2021) E’ una notizia atroce, quella che giunge dal Pakistan: una bambina di soli 4 anni ha subito torture di vario tipo, è stata abusata sessualmente ed è quindi stata uccisa. Non ci sono parole per descrivere un atto così inumano, avvenuto nel distretto di Kohat, nell’area di Khyber Pakhtunkhwa, in precedenza nota come Provincia della Frontiera del Nord Ovest Sul corpo della piccola, più di un segno di torture subite: ovunque, nella salma, sono state evidenziate ferite. Dopo essere stata Torturata, la bambina ha subito violenza carnale ed è stata uccisa. La morte, secondo quanto riportato, è avvenuta per strangolamento. Il corpicino senza vita della piccola è stato quindi gettato in un canale di scolo. Delle persone che passavano hanno ritrovato il corpo e i medici che hanno analizzato il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 marzo 2021) E’ una notizia atroce, quella che giunge dal Pakistan: una bambina diha subito torture di vario tipo, è stata abusata sessualmente ed è quindi stata. Non ci sono parole per descrivere un atto così inumano, avvenuto nel distretto di Kohat, nell’area di Khyber Pakhtunkhwa, in precedenza nota come Provincia della Frontiera del Nord Ovest Sul corpo della piccola, più di un segno di torture subite: ovunque, nella salma, sono state evidenziate ferite. Dopo essere stata, la bambina ha subito violenza carnale ed è stata. La morte, secondo quanto riportato, è avvenuta per strangolamento. Il corpicino senza vita della piccola è stato quindi gettato in un canale di scolo. Delle persone che passavano hanno ritrovato il corpo e i medici che hanno analizzato il ...

