Presentazioni SBK 2021 | quali team mancano?

(Di sabato 27 marzo 2021) La prossima settimana sarà molto importante per il mondiale SBK perché non solo si svolgeranno i test ufficiali con tutte le scuderie sul tracciato spagnolo di Catalunya, ma ci saranno anche ledelle motodeiufficiali di Kawasaki, Honda e Yamaha. Nel corso delle scorse settimane ilindipendente di Ducati Go Eleven era stato il primodel WorldSBK a svelare la moto del. A seguire lo scorso martedì è stato invece il turno della squadra ufficiale della scuderia di Borgo Panigale con Scott Redding e Michael Rinaldi. La prossima settimana invece toccherà a moltiufficiali svelare la propria livrea per mezzo di una presentazione oppure direttamente in pista nei test del 31 marzo e 1 aprile a Catalunya. Le ...

Advertising

gponedotcom : Presentazioni team Superbike 2021: oggi è il giorno della Ducati: Dopo l'appuntamento del 18 marzo con Go Eleven, n… - gponedotcom : Presentazioni team Superbike 2021: ecco tutte le date: Go Eleven è stata la prima squadra a togliere il velo alla P… -

Ultime Notizie dalla rete : Presentazioni SBK

Metropolitan Magazine Italia

È il team Go Eleven ad aprire il valzer delledel Mondiale. Grandi ambizioni per il team privato, che dopo un'ottima stagione con Michael Ruben Rinaldi - in cui sono arrivatw la prima vittoria nel Mondiale e il titolo ...L'evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e sul canale YouTube del team piemontese, come avviene ormai per tutte le. Test Misano, Redding: 'Laè ormai vicina alla MotoGP'Settimana importante quella che verrà nel mondiale SBK perché ci saranno le presentazioni delle moto 2021 di Kawasaki, Yamaha e Honda.FIAMM Energy Technology anche quest’anno sarà partner del team Aruba.it Racing – Ducati, che vedrà la coppia di piloti Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi in sella alle Ducati Panigale V4 R alla ric ...