PlayStation, nuovo metodo per condividere i giochi con gli amici (VIDEO) (Di sabato 27 marzo 2021) Alcuni utenti hanno scoperto un piccolo bug che permetterebbe di attuare un metodo illegale per condividere l’abbonamento PlayStation Plus. Logo PlayStation (Google Images)Negli ultimi anni il mercato di VIDEOgame è cresciuto a dismisura. Sicuramente un notevole impulso verrà dato anche dalla nuova PlayStation, che sta avendo dati di vendita davvero impressionanti. La nuova console di Sony, infatti, è praticamente introvabile, tanto che sta scatenando il fenomeno del bagarinaggio. Alcune persone ne acquistano in quantità ingenti per poi rivenderle a prezzo maggiorato. Visto anche l’innalzarsi dei costi dei giochi, Sony da qualche anno ha deciso di venire incontro ai propri utenti. Con il supporto fisico che pian piano sparirà (questa probabilmente ... Leggi su chenews (Di sabato 27 marzo 2021) Alcuni utenti hanno scoperto un piccolo bug che permetterebbe di attuare unillegale perl’abbonamentoPlus. Logo(Google Images)Negli ultimi anni il mercato digame è cresciuto a dismisura. Sicuramente un notevole impulso verrà dato anche dalla nuova, che sta avendo dati di vendita davvero impressionanti. La nuova console di Sony, infatti, è praticamente introvabile, tanto che sta scatenando il fenomeno del bagarinaggio. Alcune persone ne acquistano in quantità ingenti per poi rivenderle a prezzo maggiorato. Visto anche l’innalzarsi dei costi dei, Sony da qualche anno ha deciso di venire incontro ai propri utenti. Con il supporto fisico che pian piano sparirà (questa probabilmente ...

Advertising

OHWrukashiro : RT @PlayStationIT: Un nuovo modo di muoversi: ecco quel che Demon’s Souls può insegnare sul movimento umano agli stuntmen! - Miki_2313 : RT @HDblog: Returnal arriverà puntuale su PlayStation 5: entra in fase gold. Ecco il nuovo trailer - HDblog : RT @HDblog: Returnal arriverà puntuale su PlayStation 5: entra in fase gold. Ecco il nuovo trailer - Faseri7 : Al Faro con il full set nuovo delle Prove di Osiride dopo un botto di tempo #PS4share - infoitscienza : Returnal arriverà puntuale su PlayStation 5: entra in fase gold. Ecco il nuovo trailer -