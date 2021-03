Pd, Madia contro Delrio: 'Cooptazione mascherata sulla capogruppo' | Serracchiani: 'Io autonoma' (Di sabato 27 marzo 2021) Nervi tesi in casa Pd in vista dell'elezione della nuovo capogruppo. Marianna Madia ha accusato quello uscente, Delrio, prima di averle chiesto di correre e poi di essersi fatto 'promotore di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021) Nervi tesi in casa Pd in vista dell'elezione della nuovo. Mariannaha accusato quello uscente,, prima di averle chiesto di correre e poi di essersi fatto 'promotore di una ...

Advertising

madia_satalino : RT @lanavediteseoed: Contestazioni, appelli, proteste contro le misure anti-#COVID19. Ma c'è una grande maggioranza che rispetta regole e d… - pecoraro_fr : Serracchiani contro Madia. Dice il titolo. Fossi Serracchiani o Madia, direi no grazie, non faccio il capogruppo so… - AngeloRadica : RT @baseitaliaweb: ?? #UnireiRiformisti Marco #Bentivogli dovremo saper intercettare le emozioni delle persone. Come diceva Marianna #Madia… - gdt62 : RT @baseitaliaweb: ?? #UnireiRiformisti Marco #Bentivogli dovremo saper intercettare le emozioni delle persone. Come diceva Marianna #Madia… - dinotabasso : RT @baseitaliaweb: ?? #UnireiRiformisti Marco #Bentivogli dovremo saper intercettare le emozioni delle persone. Come diceva Marianna #Madia… -