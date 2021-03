MotoGp Qatar, Bagnaia in pole e Rossi quarto (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gp del Qatar, prima prova del mondiale MotoGp. Sul circuito di Losail il pilota della Ducati centra il record della pista con il tempo di 1’52?772 precedendo le due Yamaha ufficiali del francese Fabio Quartararo (+0?266) e lo spagnolo Maverick Vinales (+0?316) e la Yamaha Petronas di Valentino Rossi (+0?342) che domani aprirà la seconda fila. In seconda fila con il ‘dottore’ le Ducati dell’australiano Jack Miller (+0?443) e del francese Johann Zarco (+0?514). Settimo tempo per Franco Morbidelli (+0?541) con l’altra Yamaha Petronas che si lascia alle spalle l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (+0?543). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Francescoconquista laposition del Gp del, prima prova del mondiale. Sul circuito di Losail il pilota della Ducati centra il record della pista con il tempo di 1’52?772 precedendo le due Yamaha ufficiali del francese Fabio Quartararo (+0?266) e lo spagnolo Maverick Vinales (+0?316) e la Yamaha Petronas di Valentino(+0?342) che domani aprirà la seconda fila. In seconda fila con il ‘dottore’ le Ducati dell’australiano Jack Miller (+0?443) e del francese Johann Zarco (+0?514). Settimo tempo per Franco Morbidelli (+0?541) con l’altra Yamaha Petronas che si lascia alle spalle l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro (+0?543). L'articolo proviene da Italia Sera.

