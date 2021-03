LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | problema tecnico per la Ferrari | Sainz si salva di un soffio!

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP 16.23 Ocon (Alpine), Latifi (Williams), Vettel (Aston Martin), Schumacher (Haas) e Mazepin (Haas) sono i cinque piloti eliminati dopo la Q1. Partiranno rispettivamente dalla 16ma alla 20ma posizione. 16.22PER LA! Si è spento il motore della monoposto di Carlos! 16.21 Terminata la Q1. 1° Verstappen in 1’30?499, 2° uno strepitoso Tsunoda con l’Alpha Tauri a 0.108, 3° Hamilton a 0.118, 4° Leclerc a 0.192. Completano la top10 Ricciardo, Gasly, Alonso, Norris, Giovinazzi e Perez. 16.21 Tanti piloti sono sotto investigazione per aver ottenuto il tempo nel finale in regime di bandiera gialla (provocata dal testacoda di ...

... FP3 GP: TSUNODA ROMPE IL SILENZIO Semaforo verde, la Formula 1 è tornata in azione sulla pista di Sakhir per le terze prove libere del Gran Premio di, appuntamento inaugurale del ...Come saranno le prime qualifiche della stagione nel GP di Abu Dhabi? Lo scopriremo dalle 16,con Autosprint! Segui qui ildelle qualifiche del GPScatta il Mondiale 2021 di Formula 1 sul circuito di Sakhir per il Gp Bahrain; la cronaca testuale delle qualifiche ...Dopo aver chiuso al comando le FP3, Verstappen vuole confermarsi e battere Mercedes: segui in live le qualifiche del GP del Bahrain di F1.