Letta risponde a Salvini (senza citarlo): “Riaperture? No polemiche, non generare aspettative che poi finiscono frustrate” (Di sabato 27 marzo 2021) La “dote” ai diciottenni, il “tema delle istituzioni” perché “la nostra democrazia malata“. Ma siccome prima della democrazia da guarire, c’è una emergenza epidemiologica ed economica da sconfiggere, e allora per Enrico Letta “non bisogna generare aspettative che poi finiscono per essere frustrate“. Un passaggio che pare una replica diretta a Matteo Salvini. Intervenendo al Forum Ambrosetti, il segretario del Pd non lo nomina mai ma è chiaro che si rivolge al leader della Lega quando parla “dell’accompagnamento della politica e l’unità del Paese intorno al governo Draghi” come questioni entrambe “sono particolarmente significative”. L’ex ministro dell’Interno in mattinata era tornato a minacciare il governo sulle Riaperture, dopo la prima spallata di venerdì, quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) La “dote” ai diciottenni, il “tema delle istituzioni” perché “la nostra democrazia malata“. Ma siccome prima della democrazia da guarire, c’è una emergenza epidemiologica ed economica da sconfiggere, e allora per Enrico“non bisognache poiper essere“. Un passaggio che pare una replica diretta a Matteo. Intervenendo al Forum Ambrosetti, il segretario del Pd non lo nomina mai ma è chiaro che si rivolge al leader della Lega quando parla “dell’accompagnamento della politica e l’unità del Paese intorno al governo Draghi” come questioni entrambe “sono particolarmente significative”. L’ex ministro dell’Interno in mattinata era tornato a minacciare il governo sulle, dopo la prima spallata di venerdì, quando ...

Advertising

Cassio39592131 : Letta risponde a Salvini (senza citarlo): 'Riaperture? No polemiche, non generare aspettative che poi finiscono fru… - BSanturbano : RT @fattoquotidiano: Letta risponde a Salvini (senza citarlo): “Riaperture? No polemiche, non generare aspettative che poi finiscono frustr… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Letta risponde a Salvini (senza citarlo): “Riaperture? No polemiche, non generare aspettative che poi finiscono frustr… - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: Letta risponde a Salvini (senza citarlo): “Riaperture? No polemiche, non generare aspettative che poi finiscono frustr… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Letta risponde a Salvini (senza citarlo): “Riaperture? No polemiche, non generare aspettative che poi finiscono frustr… -