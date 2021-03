Il freddo da Pasqua non è più un miraggio meteo (Di sabato 27 marzo 2021) A Pasqua potrebbe tornare il freddo Abbiamo trattato l’argomento in vari approfondimenti, indicando anzitutto il periodo Pasquale come propizio a un cambiamento del quadro meteo climatico a livello europeo. Cambiamenti profondi, che vedrà una ricollocazione delle Alte e delle Basse Pressioni così da facilitare uno sblocco della stabilità atmosferica anche sulle nostre regioni. Detto che i modelli previsionali evidenziano differenze evolutive importanti, uno delle ipotesi prese in considerazione contempla il ritorno del freddo. A tracciare una linea retta in tale direzione è il modello più affidabile di tutti, ossia l’europeo ECMWF. Ovviamente occorreranno ulteriori conferme, soprattutto avremo necessità di un allineamento di tutti i più autorevoli centri di calcolo internazionali. A quel punto ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Apotrebbe tornare ilAbbiamo trattato l’argomento in vari approfondimenti, indicando anzitutto il periodole come propizio a un cambiamento del quadroclimatico a livello europeo. Cambiamenti profondi, che vedrà una ricollocazione delle Alte e delle Basse Pressioni così da facilitare uno sblocco della stabilità atmosferica anche sulle nostre regioni. Detto che i modelli previsionali evidenziano differenze evolutive importanti, uno delle ipotesi prese in considerazione contempla il ritorno del. A tracciare una linea retta in tale direzione è il modello più affidabile di tutti, ossia l’europeo ECMWF. Ovviamente occorreranno ulteriori conferme, soprattutto avremo necessità di un allineamento di tutti i più autorevoli centri di calcolo internazionali. A quel punto ...

