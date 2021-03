Giustizia, Berlusconi “mi aspetto scelte in linea con giusto processo” (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da molti anni ho subito e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema di potere che caratterizzano una parte della magistratura, alcune procure e i vertici delle correnti organizzate”. Così, al Giornale, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che confessa di non essere rimasto stupito dalla lettura del libro “Il Sistema”, il libro intervista di Alessandro Sallusti al magistrato Luca Palamara.“Mette in luce – sottolinea – un sistema che contraddice i cardini stessi dello stato di diritto, la terzietà della magistratura e la separazione dei poteri su cui si fondano le società liberali”. “In questi 27 anni, dieci dei quali al lavoro come Presidente del Consiglio – a tutt’oggi sono l’ultimo premier arrivato a Palazzo Chigi come leader eletto dalla maggioranza che aveva vinto le elezioni – ho subito ben 86 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da molti anni ho subito e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema di potere che caratterizzano una parte della magistratura, alcune procure e i vertici delle correnti organizzate”. Così, al Giornale, il leader di Forza Italia, Silvio, che confessa di non essere rimasto stupito dalla lettura del libro “Il Sistema”, il libro intervista di Alessandro Sallusti al magistrato Luca Palamara.“Mette in luce – sotto– un sistema che contraddice i cardini stessi dello stato di diritto, la terzietà della magistratura e la separazione dei poteri su cui si fondano le società liberali”. “In questi 27 anni, dieci dei quali al lavoro come Presidente del Consiglio – a tutt’oggi sono l’ultimo premier arrivato a Palazzo Chigi come leader eletto dalla maggioranza che aveva vinto le elezioni – ho subito ben 86 ...

