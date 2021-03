Formula 1, GP Bahrain 2021, Mekies: “Buona qualifica, Leclerc e Sainz determinati” (Di sabato 27 marzo 2021) “Una Buona qualifica, con entrambi i piloti che sono riusciti ad accedere all’ultima fase, cosa che non accadeva da Silverstone 2020. Charles, Carlos e tutta la squadra hanno affrontato questo inizio di stagione lavorando con metodo e determinazione, curando ogni dettaglio per cercare di sfruttare al meglio il potenziale a disposizione“. Queste sono state le dichiarazioni d’esordio di Laurent Mekies, rilasciate al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2021, in programma domenica 28 marzo. Soddisfazione e crescita graduale per Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi fautori di un’ottima qualifica in Bahrain, in preparazione della gara domenicale. Il racing director della Ferrari ha successivamente analizzato la ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) “Una, con entrambi i piloti che sono riusciti ad accedere all’ultima fase, cosa che non accadeva da Silverstone 2020. Charles, Carlos e tutta la squadra hanno affrontato questo inizio di stagione lavorando con metodo e determinazione, curando ogni dettaglio per cercare di sfruttare al meglio il potenziale a disposizione“. Queste sono state le dichiarazioni d’esordio di Laurent, rilasciate al termine delle qualifiche per il Gran Premio del, in programma domenica 28 marzo. Soddisfazione e crescita graduale per Charlese Carlos, entrambi fautori di un’ottimain, in preparazione della gara domenicale. Il racing director della Ferrari ha successivamente analizzato la ...

