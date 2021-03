Flash News di Sabato 27 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 marzo 2021) L’Italia resterà chiusa fino a Maggio, senza zone gialle. Da lunedì, anche Calabria, Valle D’Aosta e Toscana entreranno in fascia rossa. Martedì, il Lazio sarà invece arancione. Dopo Pasqua ci sarà il rientro a scuola in presenza per gli studenti fino alla prima media, anche nelle zone rosse; Ancora in crescita la curva dei contagi, quasi 24.000 le nuove diagnosi ieri, a fronte di 355.000 tamponi. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari, mentre sono oltre 3.600 i pazienti nelle terapie intensive. Sempre alto il numero delle vittime, 457 in 24 ore; Il Commissario all’emergenza Figliuolo, oggi in Sicilia chiede un maggiore sforzo collettivo per accelerare l’immunizzazione in tutto il Paese. Il Ministro Roberto Speranza dice “la campagna vaccinale è una priorità”. Il Governo prepara un Decreto per rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sanitari; Le nuove misure con le ...