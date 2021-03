F1, Fernando Alonso: “E’ stata un’ottima qualifica. In gara farò il massimo possibile” (Di sabato 27 marzo 2021) Ottimo nono posto per Fernando Alonso al termine delle qualifiche del GP del Bahrain 2021, prima gara della stagione di Formula 1. Una buonissima prestazione quella del pilota della Alpine che ha chiuso a 1”252 da Max Verstappen. L’asturiano, come riportato da As, è estremamente soddisfatto di quanto fatto. “Sono molto contento perché tutto il weekend è stato difficile, avevo poca fiducia nella parte posteriore della macchina, abbiamo lavorato sul set-up ma non riuscivo a trovare il feeling. Sapevo che sarebbe stata una sfida difficile, ma tutto è andato meglio del previsto. Nel primo periodo dell’anno non si sa mai se sei quinto o 17esimo, due decimi cambiano tutto“. Un risultato estremamente positivo che ha stupito lo stesso Alonso: “Nemmeno noi ci aspettavamo tanto. Il cambio di temperatura ha ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Ottimo nono posto peral termine delle qualifiche del GP del Bahrain 2021, primadella stagione di Formula 1. Una buonissima prestazione quella del pilota della Alpine che ha chiuso a 1”252 da Max Verstappen. L’asturiano, come riportato da As, è estremamente soddisfatto di quanto fatto. “Sono molto contento perché tutto il weekend è stato difficile, avevo poca fiducia nella parte posteriore della macchina, abbiamo lavorato sul set-up ma non riuscivo a trovare il feeling. Sapevo che sarebbeuna sfida difficile, ma tutto è andato meglio del previsto. Nel primo periodo dell’anno non si sa mai se sei quinto o 17esimo, due decimi cambiano tutto“. Un risultato estremamente positivo che ha stupito lo stesso: “Nemmeno noi ci aspettavamo tanto. Il cambio di temperatura ha ...

Advertising

AleConv1 : RT @PieroLadisa: Alonso è riuscito a portare in Q3 una monoposto da Q2. Passano gli anni, ma il talento di Fernando resta lo stesso. Straor… - AntoViral : RT @PieroLadisa: Alonso è riuscito a portare in Q3 una monoposto da Q2. Passano gli anni, ma il talento di Fernando resta lo stesso. Straor… - Raffipaffy : #BahrainGP alonso che alla prima qualifica dopo due anni piazza in p9 l alphine che in media l anno scorso era da q… - Ellerom_tv : @alo_oficial Fernando Alonso, classe pura. Ennesima dimostrazione. #AlpineF1Team #F1Bahrain - delpierosheart : RT @undertray: fernando alonso torna in formula1 dopo DUE stagioni a 39 anni, prima gara ed è in Q3 VI DOVETE INCHINARE CAZZO -