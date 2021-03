F1, che gaffe di Valsecchi: “Hamilton è di quella razza lì”. Poi le scuse (Di sabato 27 marzo 2021) “Lewis Hamilton prende peso più facilmente essendo di quella razza lì“, queste le parole del giornalista di Sky Davide Valsecchi che hanno immediatamente fatto il giro del web. Il 34enne, che si occupa della Formula 1, è stato immediatamente criticato sui social nonché accusato di razzismo. Alcuni utenti hanno addirittura auspicato il suo licenziamento. Poche ore dopo, sono arrivate le scuse da parte di Valsecchi, il quale ha riconosciuto la gaffe commessa. “Mi dispiace tanto, ho usato un’espressione sbagliata e inaccettabile, per esaltare le doti atletiche di Hamilton. Intendevo parlare solo di questo e non essere assolutamente discriminatorio. Me ne sono reso conto e senza alcuna esitazione chiedo davvero scusa a tutti” si legge sul suo profilo ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) “Lewisprende peso più facilmente essendo dilì“, queste le parole del giornalista di Sky Davideche hanno immediatamente fatto il giro del web. Il 34enne, che si occupa della Formula 1, è stato immediatamente criticato sui social nonché accusato di razzismo. Alcuni utenti hanno addirittura auspicato il suo licenziamento. Poche ore dopo, sono arrivate leda parte di, il quale ha riconosciuto lacommessa. “Mi dispiace tanto, ho usato un’espressione sbagliata e inaccettabile, per esaltare le doti atletiche di. Intendevo parlare solo di questo e non essere assolutamente discriminatorio. Me ne sono reso conto e senza alcuna esitazione chiedo davvero scusa a tutti” si legge sul suo profilo ...

