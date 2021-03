Covid, scuola in presenza ma non per tutti. La richiesta del Codacons: “Sia garantita la Dad a scelta delle famiglie” (Di sabato 27 marzo 2021) La riapertura della scuola fino alla prima media nelle zone rosse ha senza dubbio lanciato un segnale positivo, come sottolineato da molti. Tuttavia, non tutti sarebbero pronti e disposti a far rientrare i propri figli a scuola e dunque bisognerebbe prevedere una possibilità di proseguire con la didattica a distanza per chi ne facesse espressamente richiesta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) La riapertura dellafino alla prima media nelle zone rosse ha senza dubbio lanciato un segnale positivo, come sottolineato da molti. Tuttavia, nonsarebbero pronti e disposti a far rientrare i propri figli ae dunque bisognerebbe prevedere una possibilità di proseguire con la didattica a distanza per chi ne facesse espressamente. L'articolo .

