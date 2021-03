Covid, fa entrare clienti dal retro del negozio: parrucchiere multato e chiuso (Di sabato 27 marzo 2021) Milano - Faceva entrare i clienti da una porta del retro e continuava a lavorare nonostante le restrizioni contro il coronavirus. Un negozio di parrucchiere a Carugate, in provincia di Milano, è ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 27 marzo 2021) Milano - Facevada una porta dele continuava a lavorare nonostante le restrizioni contro il coronavirus. Undia Carugate, in provincia di Milano, è ...

Advertising

qn_giorno : #Covid, fa entrare clienti dal retro del negozio: parrucchiere multato e chiuso - damy85twit : RT @SardiniaPost: Per fare il tampone drive-in al Brotzu bisogna prima andare a piedi dentro l'ospedale, entrare nell'ufficio ticket e mett… - unozerozer0 : @DavideFalchieri Questo individuo va segnalato e la sua foto deve essere affissa a Villa San Giovanni. Non deve ent… - piergasp : @Alessan32300041 @WeLiveHard @HuffPostItalia Io mi riferivo al METRO di distanza ( covid) volendo dire che la mag… - SardiniaPost : Per fare il tampone drive-in al Brotzu bisogna prima andare a piedi dentro l'ospedale, entrare nell'ufficio ticket… -