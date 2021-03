Cosa rischiano i sanitari no vax con il decreto vaccini (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuovo caso, stavolta a Lavagna, piccolo Comune alle porte di Genova. E lì che un operatore sanitario non vaccinato ha finito per infettare 8 pazienti e un infermiere. Un cluster nel reparto di Medicina, dove tutti gli operatori sanitari dovrebbero essere vaccinati, ma dove alcuni, come in altri ospedali italiani seppur i casi rappresentino una risicatissima minoranza, hanno rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino. In altre parole, operatori sanitari no vax. Come quelli a cui, solo pochi giorni fa, ha dato torto un giudice di Belluno, respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari sospesi dal lavoro per aver rifiutato la dose che spettava loro. A stretto giro rifiutare non sarà più consentito. A dirlo, il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa di ieri “Il governo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Un nuovo caso, stavolta a Lavagna, piccolo Comune alle porte di Genova. E lì che un operatoreo non vaccinato ha finito per infettare 8 pazienti e un infermiere. Un cluster nel reparto di Medicina, dove tutti gli operatoridovrebbero essere vaccinati, ma dove alcuni, come in altri ospedali italiani seppur i casi rappresentino una risicatissima minoranza, hanno rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino. In altre parole, operatorino vax. Come quelli a cui, solo pochi giorni fa, ha dato torto un giudice di Belluno, respingendo le richieste di due infermieri e otto operatori sociosospesi dal lavoro per aver rifiutato la dose che spettava loro. A stretto giro rifiutare non sarà più consentito. A dirlo, il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa di ieri “Il governo ...

