Colleferro, una passeggiata… con la cocaina in tasca: 48enne finisce in manette (Di sabato 27 marzo 2021) Si aggirava a piedi nel centro di Labico, mentre si guardava attorno i militari della Compagnia locale lo hanno notato e subito gli è apparso stranamente nervoso. Hanno così deciso di fermarlo: l’intuizione era giusta. Nelle tasche dell’uomo infatti c’erano alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate. I Carabinieri della Stazione di Labico hanno così deciso di continuare la perquisizione nell’abitazione del giovane, dove sono stati rivenuti 361 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento. Leggi anche: Nettuno, pusher in zona rossa: spaccio agli arresti domiciliari e in giro con la cocaina negli slip L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All’esito del rito abbreviato, l’attività dei Carabinieri di Labico è stata convalidata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Si aggirava a piedi nel centro di Labico, mentre si guardava attorno i militari della Compagnia locale lo hanno notato e subito gli è apparso stranamente nervoso. Hanno così deciso di fermarlo: l’intuizione era giusta. Nelle tasche dell’uomo infatti c’erano alcune dosi dipronte per essere spacciate. I Carabinieri della Stazione di Labico hanno così deciso di continuare la perquisizione nell’abitazione del giovane, dove sono stati rivenuti 361 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento. Leggi anche: Nettuno, pusher in zona rossa: spaccio agli arresti domiciliari e in giro con lanegli slip L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All’esito del rito abbreviato, l’attività dei Carabinieri di Labico è stata convalidata ...

Advertising

teresacapitanio : RT @CorriereCitta: Colleferro, una passeggiata… con la cocaina in tasca: 48enne finisce in manette - CorriereCitta : Colleferro, una passeggiata… con la cocaina in tasca: 48enne finisce in manette - IgorTraboni : Primo sciopero ad Amazon, con il racconto di un addetto al centro di Colleferro: 8 giorni al mese, aspettando una m… - MattBest__ : RT @tuseivitaearia: Comunque io compro praticamente tutto e solo da Amazon (forse solo il mio ragazzo non l’ho comprato lì), ho l’abbonamen… - tuseivitaearia : Comunque io compro praticamente tutto e solo da Amazon (forse solo il mio ragazzo non l’ho comprato lì), ho l’abbon… -