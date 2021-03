C’è una Ferrari F50 “libera”: non si capisce di chi sia (Di sabato 27 marzo 2021) Incredibile la storia che riguarda una rara Ferrari F50. L’esemplare al momento sembrerebbe essere senza un proprietario. Ferrari F50 (Google Images)Basta solo pronunciare il nome Ferrari per accendere la passione. Questo marchio iconico, infatti, ha scritto la storia dell’automobilismo. Trainato dai suoi eccezionali risultati sportivi, il brand è diventato uno dei più forti a livello mondiale. Così oggi non c’è persona che non ne desideri una. Le auto prodotte a Maranello oggi sono sinonimo di lusso, ma soprattutto di velocità. Va da sé quindi che quando uno di questi bolidi si ritrova ad essere senza proprietario desti subito la curiosità di tutti. Andiamo con ordine però. Siamo nel 2019 quando al confine tra USA e Canada viene fermata una Ferrari F50. Questo particolare esemplare è molto raro. ... Leggi su chenews (Di sabato 27 marzo 2021) Incredibile la storia che riguarda una raraF50. L’esemplare al momento sembrerebbe essere senza un proprietario.F50 (Google Images)Basta solo pronunciare il nomeper accendere la passione. Questo marchio iconico, infatti, ha scritto la storia dell’automobilismo. Trainato dai suoi eccezionali risultati sportivi, il brand è diventato uno dei più forti a livello mondiale. Così oggi non c’è persona che non ne desideri una. Le auto prodotte a Maranello oggi sono sinonimo di lusso, ma soprattutto di velocità. Va da sé quindi che quando uno di questi bolidi si ritrova ad essere senza proprietario desti subito la curiosità di tutti. Andiamo con ordine però. Siamo nel 2019 quando al confine tra USA e Canada viene fermata unaF50. Questo particolare esemplare è molto raro. ...

