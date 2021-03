Calcio, introiti in caduta libera ma c’è chi fa finta di non accorgersene (Di sabato 27 marzo 2021) Dall'Inter alla Juve, passando dalle romane: tutte hanno il dovere (dichiarato) di ridurre monte ingaggi ormai troppo elevati. Eppure c’è chi chiede sempre di più Leggi su ilsole24ore (Di sabato 27 marzo 2021) Dall'Inter alla Juve, passando dalle romane: tutte hanno il dovere (dichiarato) di ridurre monte ingaggi ormai troppo elevati. Eppure c’è chi chiede sempre di più

Advertising

GaspareStabile : #Calcio, introiti in caduta libera ma c’è chi fa finta di non accorgersene - Il Sole 24 ORE @sole24ore - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Calcio, introiti in caduta libera ma c’è chi fa finta di non accorgersene - SergioSierra67 : RT @sole24ore: Calcio, introiti in caduta libera ma c’è chi fa finta di non accorgersene - AndFranchini : RT @sole24ore: Calcio, introiti in caduta libera ma c’è chi fa finta di non accorgersene - DrinhoAle : RT @sole24ore: Calcio, introiti in caduta libera ma c’è chi fa finta di non accorgersene -