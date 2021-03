Bennacer, la verità sulla clausola rescissoria: il Milan non è tranquillo (Di sabato 27 marzo 2021) Bennacer ha presente nel proprio contratto una clausola rescissoria valida per l’estero. Il Milan non è tranquillo e vorrebbe toglierla Ismael Bennacer è recentemente tornato in campo con la maglia del Milan, un ritorno gradito per Stefano Pioli che ha finalmente visto ricomporsi la coppia che di centrocampisti centrali che ha fatto le fortune dei rossoneri nell’ultimo anno: Bennacer, appunto, e Kessié. Presente a parte, è il futuro a preoccupare la dirigenza Milanista: Bennacer ha infatti nel proprio contratto una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 50 milioni di euro da pagare in unica soluzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021)ha presente nel proprio contratto unavalida per l’estero. Ilnon èe vorrebbe toglierla Ismaelè recentemente tornato in campo con la maglia del, un ritorno gradito per Stefano Pioli che ha finalmente visto ricomporsi la coppia che di centrocampisti centrali che ha fatto le fortune dei rossoneri nell’ultimo anno:, appunto, e Kessié. Presente a parte, è il futuro a preoccupare la dirigenzaista:ha infatti nel proprio contratto una, valida solo per l’estero, da 50 milioni di euro da pagare in unica soluzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara sono ...

Milan, Bennacer: 'Scudetto? Ci sono 10 finali. La verità sulle mie condizioni' 2 Ismael Bennacer è stato intervistato da Milan TV al termine della partita vinta in rimonta contro la Fiorentina in cui l'ex Empoli è tornato in campo: 'Stavamo perdendo e abbiamo vinto. Abbiamo fatto bene ...

2 Ismaelè stato intervistato da Milan TV al termine della partita vinta in rimonta contro la Fiorentina in cui l'ex Empoli è tornato in campo: 'Stavamo perdendo e abbiamo vinto. Abbiamo fatto bene ...