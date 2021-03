Aspi: Cda Cdp non ancora iniziato, non escluso rinvio a domani (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Era previsto per le 17, invece non solo il consiglio di amministrazione di Cdp non sarebbe ancora iniziato ma non è neanche escluso un rinvio a domani. Lo spiegano all’Adnkronos fonti vicine all’operazione, secondo cui il Consorzio Consorzio Cdp-Macquarie-Blackstone sarebbe fermo sulla valutazione del 100% di Aspi a 9,1 miliardi: il ritardo sarebbe legato a un affinamento sulle clausole legali a seguto di elementi nuovi intervenuti dopo la presentazione dell’ultima offerta, il 24 febbraio scorso, offerta non acora ritenuta soddisfacente da Atlantia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Era previsto per le 17, invece non solo il consiglio di amministrazione di Cdp non sarebbema non è neancheun. Lo spiegano all’Adnkronos fonti vicine all’operazione, secondo cui il Consorzio Consorzio Cdp-Macquarie-Blackstone sarebbe fermo sulla valutazione del 100% dia 9,1 miliardi: il ritardo sarebbe legato a un affinamento sulle clausole legali a seguto di elementi nuovi intervenuti dopo la presentazione dell’ultima offerta, il 24 febbraio scorso, offerta non acora ritenuta soddisfacente da Atlantia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Aspi: Cda Cdp non ancora iniziato, non escluso rinvio a domani... - infoiteconomia : Atlantia, domani cda di Cdp per alzare offerta su Aspi, valorizza 100% oltre 9,5 mld- stampa - InvestingItalia : Atlantia, domani cda di Cdp per alzare offerta su Aspi, valorizza 100% oltre 9,5 mld- stampa - -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Cda Vendita di Autostrade per l'Italia: è scontro Ma quanto costa Aspi? Per Atlantia, da ottobre 2020 il consorzio di CdP, beneficiando di diverse ... L'offerta dovrebbe essere respinta con forza dal Cda di Atlantia", dice Amouyal. Certo che il Governo ...

Aspi, vendita ormai vicina. Benetton verso la vittoria sui fondi in Atlantia ...i fondi internazionali presenti nel capitale di Atlantia non mollano e continuano a valutare Aspi ... Ed ora (è in programma un Cda di Cassa sabato) sarebbe la seconda vincolante. Al tempo stesso, però, ...

Aspi: Cda Cdp non ancora iniziato, non escluso rinvio a domani Il Tempo Aspi: Cda Cdp non ancora iniziato, non escluso rinvio a domani Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Era previsto per le 17, invece non solo il consiglio di amministrazione di Cdp non sarebbe ancora iniziato ma non è neanche escluso un rinvio a domani. Lo spiegano all’Adn ...

Aspi: si affina offerta, slitta cda di Cdp Aspi: si affina offerta, slitta cda di Cdp (ANSA) - ROMA, 27 MAR - E' ancora al lavoro per gli ultimi dettagli il consorzio che presenterà l'offerta ad Atlantia per l'acquisizione dell'88% di Autostra ...

Ma quanto costa? Per Atlantia, da ottobre 2020 il consorzio di CdP, beneficiando di diverse ... L'offerta dovrebbe essere respinta con forza daldi Atlantia", dice Amouyal. Certo che il Governo ......i fondi internazionali presenti nel capitale di Atlantia non mollano e continuano a valutare... Ed ora (è in programma undi Cassa sabato) sarebbe la seconda vincolante. Al tempo stesso, però, ...Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Era previsto per le 17, invece non solo il consiglio di amministrazione di Cdp non sarebbe ancora iniziato ma non è neanche escluso un rinvio a domani. Lo spiegano all’Adn ...Aspi: si affina offerta, slitta cda di Cdp (ANSA) - ROMA, 27 MAR - E' ancora al lavoro per gli ultimi dettagli il consorzio che presenterà l'offerta ad Atlantia per l'acquisizione dell'88% di Autostra ...