«Amici 20» | 10 motivi per cui il serale di quest’anno ha una marcia in più

Leggi su vanityfair

(Di sabato 27 marzo 2021) La cosa più bella di un format originale è la facoltà di plasmarlo, di modificarne la formula al fine di intercettare, in maniera sempre più precisa, i gusti del pubblico affossato sul divano di casa e pronto a essere intrattenuto il sabato sera. A differenza delle griglie rigidissime di X Factor e The Voice, dove anche solo la modifica del jingle iniziale può dare vita a terremoti legali di magnitudo impressionante, Amici ha sempre dimostrato una certa duttilità alle mode e una certa flessibilità nella struttura: dall’introduzione delle due squadre al coinvolgimento dei direttori artistici; dalla giuria accomodata sulle poltrone rosse alle pedane di colore diverso; dalla Magic Ball adoperata una sola volta allo «spegnimento» dei giudici del partito opposto, la scuola di Maria De Filippi non è stata mai ferma, ha sempre cercato di osare e, qualche volta, ha anche rischiato di cadere. Colpisce, quindi, che il miglior debutto in vent’anni di programma Amici lo abbia conquistato nel serale che meno di tutti è stato trasformato, avvicinandosi il più possibile al daytime e ai pomeridiani che abbiamo seguito per quattro mesi e mezzo. Amici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il seraleAmici 20: il serale