Xbox Indie Showcase: ecco l’evento in diretta! (Di venerdì 26 marzo 2021) L’Xbox Indie Showcase è pronto a regalare emozioni alla community Microsoft, qui potrete seguire l’evento in diretta con il player ufficiale Tante sono state le speculazioni su questo evento di Marzo targato Microsoft. C’era chi pensava che potessero esserci novità relative a titoli come Halo Infinite, Elden Ring o Fable. Nulla di tutto ciò, ma non per questo l’Xbox Indie Showcase, che oggi seguiremo in diretta, non sarà degno di attenzione. Oltre ad alcuni titoli di cui sapremo di più, saranno presenti diverse software house che presenteranno i propri lavori. Scopriamo tutti i dettagli. Xbox Indie Showcase: ecco il player della diretta! Prima di passare al player ufficiale della ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) L’è pronto a regalare emozioni alla community Microsoft, qui potrete seguirein diretta con il player ufficiale Tante sono state le speculazioni su questo evento di Marzo targato Microsoft. C’era chi pensava che potessero esserci novità relative a titoli come Halo Infinite, Elden Ring o Fable. Nulla di tutto ciò, ma non per questo l’, che oggi seguiremo in diretta, non sarà degno di attenzione. Oltre ad alcuni titoli di cui sapremo di più, saranno presenti diverse software house che presenteranno i propri lavori. Scopriamo tutti i dettagli.il player dellaPrima di passare al player ufficiale della ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Indie Paradise Lost - Recensione Un fattore del tutto normale per un titolo indie, ma che non giustifica la mancanza di pulizia ... MODUS OPERANDI Ho giocato a Paradise Lost su Xbox Series X grazie a un codice fornitomi del ...

Hades: niente Xbox Indie Showcase per il roguelike ... Hades come esclusiva resterà ancorato a Nintendo ancora per un po', vista la smentita circa il prossimo Xbox Indie Showcase . A rivelarlo è Glenn Gregory della stessa Microsoft in risposta ad un ...

Operation Tango in arrivo anche su Xbox Series X/S, confermata la data di uscita Operation Tango arriva a giugno anche su Xbox Series. Clever Plays ha annunciato la data di uscita di Operation: Tango, il gioco di avventura cooperativa a tema spionaggio presentato di recente come p ...

