Verstappen vola nelle libere in Bahrain | bene Sainz

(Di venerdì 26 marzo 2021) SAKHIR () (ITALPRESS) – Il Mondiale 2021 di Formula Uno si apre sotto il segno di Max. Prime due sessioni dia Sakhir per il Gran Premio delche inaugura lo stagione, e l’olandesente della Red Bull è sempre davanti. Al mattino firma il miglior tempo in 1’31?394, confermando le buone impressioni dei test e precedendo la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (+0?298) e la McLaren del britannico Lando Norris (+0?503). Soltanto quarto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, distante 527 millesimi dalla vetta. Alle spalle dell’inglese la Ferrari di Charles Leclerc (+0?599) mentre l’altra rossa di Carlosha invece fatto segnare l’ottavo crono a +0?972. Al pomeriggio la musica non cambia:si conferma ancora il ...

Advertising

RSIsport : ?????? È Max Verstappen il più veloce nelle sessioni di prove libere del GP del Bahrain, il primo della stagione #F1… - alessio_morra : #Mercedes dietro anche nella #FP2 del #BahrainGP, vola #Verstappen e c'è pure #Norris con la #McLaren. #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen vola

Test Bahrain, day 3:I dati combaciano e Pu Ferrari in crescita Giovinazzi poi ha spiegato che ad Hinwil i conti tornano: " La monoposto rispetto all'anno scorso è migliorata, c'è ...la Red Bull, sorprendono AlphaTauri e Alfa Romeo Indubbiamente queste sono le macchine che ... Per la gioia die Perez, che potranno recitare un ruolo da protagonisti nel primo Gran ...In Bahrain l'olandese precede al pomeriggio Norris ed Hamilton SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) - Max Verstappen è ancora ... e tenendo dietro Lando Norris, al volante della McLaren, per 95 millesimi.SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Il Mondiale 2021 di Formula Uno si apre sotto il segno di Max Verstappen. Prime due sessioni di libere a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain che inaugura lo stagione, ...