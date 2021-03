Uomini e donne: Matteo rompe il silenzio dopo le parole di Sophie (Di venerdì 26 marzo 2021) dopo la diretta Instagram di Sophie Codegoni, anche Matteo Ranieri ha annunciato la rottura con l’ex tronista di Uomini e donne Ieri sera, dopo tante voci, Sophie Calderoni ha annunciato sui social che tra lei e Matteo la storia è finita. I due, come tutti ricorderanno, si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 marzo 2021)la diretta Instagram diCodegoni, ancheRanieri ha annunciato la rottura con l’ex tronista diIeri sera,tante voci,Calderoni ha annunciato sui social che tra lei ela storia è finita. I due, come tutti ricorderanno, si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi L'articolo proviene da Leggilo.org.

