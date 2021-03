Turista a Bali prende in mano un piccolo polpo: non sa che è uno degli animali più velenosi del mondo. Il video fa il giro dei social (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha preso in mano, senza saperlo, uno degli animali più pericolosi al mondo, un piccolo polpo con dei caratteristici anelli blu. Così una ragazza Turista a Bali è diventata in poche ore virale su Tik Tok condividendo il video di questo “maldestro” incontro, finito, per fortuna, senza conseguenze. Nel video, pubblicato su TikTok, si vede la giovane, Kaylin Marie, prendere in mano l’esemplare. Poi l’amara scoperta, grazie a una ricerca su Internet: è una delle creature più velenose al mondo, con talmente tanto veleno in corpo da essere capace di uccidere fino a 26 persone in pochi minuti. Letale è il suo morso, che però il piccolo polpo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha preso in, senza saperlo, unopiù pericolosi al, uncon dei caratteristici anelli blu. Così una ragazzaè diventata in poche ore virale su Tik Tok condividendo ildi questo “maldestro” incontro, finito, per fortuna, senza conseguenze. Nel, pubblicato su TikTok, si vede la giovane, Kaylin Marie,re inl’esemplare. Poi l’amara scoperta, grazie a una ricerca su Internet: è una delle creature più velenose al, con talmente tanto veleno in corpo da essere capace di uccidere fino a 26 persone in pochi minuti. Letale è il suo morso, che però il...

