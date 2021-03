Tridico: “Reddito cittadinanza a immigrati”. Polemiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Pasquale Tridico propone di destinare “risorse aggiuntive” del Reddito di cittadinanza “soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati” e il centrodestra insorge. Il presidente dell’Inps si è espresso sul punto in un’intervista a La Stampa. “Il Reddito di cittadinanza è un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni di persone e l’importo medio è di 550 euro. Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati”, ha detto Tridico. “Il Reddito – ha ricordato – prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo. Quanto alle famiglie numerose, occorre aumentare il sussidio in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Pasqualepropone di destinare “risorse aggiuntive” deldi“soprattutto per le famiglie numerose e gli” e il centrodestra insorge. Il presidente dell’Inps si è espresso sul punto in un’intervista a La Stampa. “Ildiè un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni di persone e l’importo medio è di 550 euro. Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli”, ha detto. “Il– ha ricordato – prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo. Quanto alle famiglie numerose, occorre aumentare il sussidio in ...

