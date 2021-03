“Tra loro due…”. Isola dei Famosi, tra Gilles Rocca e l’altra naufraga… La voce corre veloce e spariscono le ‘prove’ (Di venerdì 26 marzo 2021) C’è qualcosa che non torna tra Gilles Rocca Miryea Stabile. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, quest’ultima si è molto lamentata in diretta, non facendo mistero di esserci rimasta male, dei comportamenti di Gilles. Ovviamente tutti si aspettavano che la ragazza avrebbe nominato Gilles Rocca de L’Isola dei Famosi. Tuttavia Miryea Stabile ha spiazzato tutti nominando un altro concorrente. E in tanti si sono chiesti il motivo di questa sua decisione un po’ strana. A distanza di ore ecco arrivare una segnalazione su Gilles Rocca e Miryea Stabile dell’Isola 2021 che forse spiega tante cose. A dire la sua è Deianira Marzano: nelle sue storie su Instagram ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) C’è qualcosa che non torna traMiryea Stabile. Durante l’ultima puntata dell’dei, quest’ultima si è molto lamentata in diretta, non facendo mistero di esserci rimasta male, dei comportamenti di. Ovviamente tutti si aspettavano che la ragazza avrebbe nominatode L’dei. Tuttavia Miryea Stabile ha spiazzato tutti nominando un altro connte. E in tanti si sono chiesti il motivo di questa sua decisione un po’ strana. A distanza di ore ecco arrivare una segnalazione sue Miryea Stabile dell’2021 che forse spiega tante cose. A dire la sua è Deianira Marzano: nelle sue storie su Instagram ha ...

