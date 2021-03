The Terminal List: Patrick Schwarzenegger affianca il cognato Chris Pratt nella serie Amazon (Di venerdì 26 marzo 2021) Patrick Schwarzenegger si unisce al cast della serie action-thriller Amazon Prime Video The Terminal List:; l'attore affiancherà Chris Pratt, Constance Wu, Riley Keough, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn. Patrick Schwarzenegger affiancherà il coagnato Chris Pratt nella serie thriller Amazon Prime Video The Terminal List, basata sul bestseller omonimo di Jack Carr. Constance Wu, Riley Keough, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn sono stati annunciati nel cast della serie che vedrà Chris Pratt nella duplice veste di interprete e produttore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021)si unisce al cast dellaaction-thrillerPrime Video The:; l'attore affiancherà, Constance Wu, Riley Keough, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn.affiancherà il coagnatothrillerPrime Video The, basata sul bestseller omonimo di Jack Carr. Constance Wu, Riley Keough, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn sono stati annunciati nel cast dellache vedràduplice veste di interprete e produttore ...

