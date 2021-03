The Resident 3 su Rai2? Il finale della seconda stagione mette Nic a dura prova (Di venerdì 26 marzo 2021) Nic e Conrad ai ferri corti, Jesse che lotta tra la vita e la morte e una brutta sorpresa per Mina, cosa vedremo in attesa di The Resident 3 su Rai2? Il medical drama chiuderà i battenti proprio questa sera con un doppio episodio che farà da finale a questa seconda stagione lasciando poi tutti con il fiato sospeso magari fino al prossimo autunno o oltre. Non è prevista al momento la messa in onda di The Resident 3 ma visto che The Good Doctor 4 andrà in pausa fino ad ottobre tutto lascia pensare che anche Nic e Conrad torneranno. Ecco il trailer di The Resident 3: Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 22 e 23 di The Resident 2 con i titoli L’ultima occasione e Senza famiglia in cui Nic continuerà a fare di tutto per salvare la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Nic e Conrad ai ferri corti, Jesse che lotta tra la vita e la morte e una brutta sorpresa per Mina, cosa vedremo in attesa di The3 su? Il medical drama chiuderà i battenti proprio questa sera con un doppio episodio che farà daa questalasciando poi tutti con il fiato sospeso magari fino al prossimo autunno o oltre. Non è prevista al momento la messa in onda di The3 ma visto che The Good Doctor 4 andrà in pausa fino ad ottobre tutto lascia pensare che anche Nic e Conrad torneranno. Ecco il trailer di The3: Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 22 e 23 di The2 con i titoli L’ultima occasione e Senza famiglia in cui Nic continuerà a fare di tutto per salvare la ...

