The Good Doctor 4 chiude i battenti su Rai2, "ultimo episodio" stasera (Di venerdì 26 marzo 2021) The Good Doctor 4 chiude i battenti questa sera. Dopo la lunga cavalcata di dieci settimane, la serie tv con Freddie Highmore saluta questa sera il pubblico di Rai2 con un episodio di cui lo stesso attore è stato regista. In un primo momento si era parlato di una messa in onda fino ad aprile ma, invece, già dalla prossima settimana il prime time tornerà nelle mani dei grandi crime della rete, e il nostro dottore sarà destinato a tornare in panchina. L'appuntamento è fissato con l'episodio numero 10 di The Good Doctor 4 dal titolo Decriptare in cui l'ospedale viene colpito da un attacco informatico che minaccia di spegnere le macchine salvavita, Lea accetta la sfida con gli hacker e cerca di superarli in astuzia per mettersi alla ...

