Advertising

sportli26181512 : Spinazzola: 'Alla Roma porterei Bonucci, Chiellini e Acerbi': Queste le parole dell’esterno: ”Siamo una difesa giov… - Daniele20052013 : Spinazzola: «Alla Roma porterei Acerbi, Bonucci e Chiellini» - TUTTOJUVE_COM : Italia, Spinazzola: 'La Juve fa sempre una buona Champions, quest'anno è un caso. Vorrei Chiellini, Bonucci e Acerb… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spinazzola: 'Contro l'Irlanda del Nord contava vincere' 'Partita sporca. Prima dell'Europeo pensiamo alla Bulgaria' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Italia, Spinazzola rifà la difesa: 'Alla Roma porterei Chiellini, Bonucci e Acerbi' -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola Alla

Goal.com

Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane quindi qualche sbaglio è normale. Fa ... Dei giocatori della Roma oltre aci sono anche Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy. ...Commenta per primo Leonardo, laterale della Roma , ora in Nazionale , parla da Parma, dove è in ritiro con gli ... DIFESA ROMA - 'Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ...ROMA, 26 MAR - "Sapevamo che l'Irlanda del Nord avrebbe messo tanti palloni alti nella nostra area, che avrebbe giocato in un certo modo e che, quella di ieri sera, sarebbe stata una partita sporca. P ...Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro ... ha rivelato che porterebbe il biancoceleste con sé oltre a Bonucci e Chiellini. Queste le sue parole: “Alla Roma siamo una squadra ...