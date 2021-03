Se i mafiosi vogliono ottenere la libertà condizionale, collaborino con la giustizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Alla gravissima crisi sanitaria ed economica si aggiunge oggi il fatto che, nell’orientamento politico dominante che si preoccupa più della tutela dei singoli anziché della tutela della collettività, l’Avvocatura dello Stato, mutando il suo precedente atteggiamento, ha chiesto alla Corte Costituzionale di accogliere quanto prospettato dalla Corte di cassazione contro l’attuale divieto di concedere la libertà condizionale al condannato all’ergastolo per reati di mafia che abbia negato di voler collaborare con la giustizia. Se ciò avvenisse, i fiumi di sangue versati dalle vittime di mafia e da tanti magistrati che si sono opposti alle organizzazioni mafiose non sarebbero serviti a nulla. Ha ragione infatti il Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo nel rilevare che la cancellazione della collaborazione con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Alla gravissima crisi sanitaria ed economica si aggiunge oggi il fatto che, nell’orientamento politico dominante che si preoccupa più della tutela dei singoli anziché della tutela della collettività, l’Avvocatura dello Stato, mutando il suo precedente atteggiamento, ha chiesto alla Corte Costituzionale di accogliere quanto prospettato dalla Corte di cassazione contro l’attuale divieto di concedere laal condannato all’ergastolo per reati di mafia che abbia negato di voler collaborare con la. Se ciò avvenisse, i fiumi di sangue versati dalle vittime di mafia e da tanti magistrati che si sono opposti alle organizzazioni mafiose non sarebbero serviti a nulla. Ha ragione infatti il Procuratore della Repubblica Nino Di Matteo nel rilevare che la cancellazione della collaborazione con la ...

