Scala dei Turchi pubblica o privata? Il 21 aprile la sentenza

La querelle sulla Scala dei Turchi tra Ferdinando Sciabarrà, che ne rivendica la proprietà privata, e le associazioni a tutela del territorio e parte delle istituzioni che si battono affinché la spiaggia sia riconosciuta come bene pubblico, vedrà un primo punto fermo il 21 aprile, quando ci sarà la sentenza del processo civile. La Scala dei Turchi è un'incantevole spiaggia siciliana, o meglio una parete rocciosa che affaccia sul mare, a pochi metri dalla Valle dei Templi. Cara ad Andrea Camilleri che l'ha usata più volte come sfondo ai racconti del commissario Montalbano, utilizzata come location in diversi film e citata in alcune canzoni, da anni è al centro di una disputa giudiziaria, con il pensionato Ferdinando Sciabarrà che ne rivendica la proprietà.

