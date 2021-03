Riapertura scuole, Locatelli (CTS): “Deve essere una priorità” (Di venerdì 26 marzo 2021) ''C'è una flessione dei contagi e si dovrà dare priorità alle scuole nelle riaperture. Bisogna fare presto con la protezione dei più fragili, dopo operatori sanitari e Rsa è urgente completare over 80 per poi passare a soggetti estremamente vulnerabili e alla fascia d'età 70-79 nella quale ricordo che il tasso di letalità è pari al 10 per cento''. Così al Fatto Quotidiano Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) ''C'è una flessione dei contagi e si dovrà dareallenelle riaperture. Bisogna fare presto con la protezione dei più fragili, dopo operatori sanitari e Rsa è urgente completare over 80 per poi passare a soggetti estremamente vulnerabili e alla fascia d'età 70-79 nella quale ricordo che il tasso di letalità è pari al 10 per cento''. Così al Fatto Quotidiano Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - borghi_claudio : @vale_ria_ Ha detto riapertura scuole anche nelle zone rosse. ?? - Mariang47614228 : RT @MinervaMcGrani1: - Francescaclick : RT @VittorioBanti: Danno la colpa a noi MA sono i politici, invece, che CI devono spiegazioni: - Perché i giovani non si infettano? - Perch… -