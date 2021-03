Quartapelle (Pd): 'Solo un pagliaccio come Salvini sull'Europa può stare un po' con Draghi e un po' con Orban' (Di venerdì 26 marzo 2021) Lia Quartapelle, responsabile Europa e Affari Esteri della segreteria nazionale del Pd, ha sottolineato come "l'Europa che ha in mente Salvini è un po' diversa da quella che intende il Presidente ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Lia, responsabilee Affari Esteri della segreteria nazionale del Pd, ha sottolineato"l'che ha in menteè un po' diversa da quella che intende il Presidente ...

