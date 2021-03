Pioggia di acquisti a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – La borsa ditaglia il traguardo di metà seduta confermando l’andamento positivo dell’avvio. Gli investitori sono ottimisti sulla ripresa, rassicurati dalle parole del presidente della Fed, Jerome Powell e della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ma anche dalla campagna per la vaccinazione negli Stati Uniti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 32.850 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l’S&P-500, che continua la giornata a 3.942 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,72%); sulla stessa linea, positivo l’S&P 100 (+0,76%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti materiali (+1,59%), informatica (+1,57%) e sanitario (+1,09%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,49%. Tra le migliori Blue Chip del Dow ...