Napoli | con Italiano potrebbero arrivare due acquisti | addio Bakayoko?

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il futuro di Rino Gattuso, con molta probabilità, sarà lontano da. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, non sono più ottimali come qualche mese fa e la situazione sarebbe ormai insanabile. Per questo motivo il presidente azzurro si starebbe già guardando intorno, ma tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Aurelio L'articolo