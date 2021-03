Miozzo: "Tamponi ai bambini ogni lunedì? Una ipotesi surreale..." (Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari L’ex coordinatore del Cts ha spiegato che servirebbe invece studiare un piano per il tracciamento Puntuale è arrivata la risposta di Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts, ora consulente del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che in una intervista a “Radio Anch’io”, ha tenuto a precisare: "Non mi è mai passata per l'anticamera del cervello l'idea di far fare otto milioni di test tutti i lunedì mattina perché è surreale e improbabile". Era solo una ipotesi Negli ultimi giorni si era infatti ipotizzato che per consentire la riapertura delle scuole, tutti gli alunni, compresi quelli frequentanti gli asili nido e le materne, il primo giorno di scuola si sarebbero dovuti sottoporre a tampone rapido. Inoltre, sempre secondo quanto emerso, che il test si sarebbe dovuto ripetere ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Valentina Dardari L’ex coordinatore del Cts ha spiegato che servirebbe invece studiare un piano per il tracciamento Puntuale è arrivata la risposta di Agostino, ex coordinatore del Cts, ora consulente del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che in una intervista a “Radio Anch’io”, ha tenuto a precisare: "Non mi è mai passata per l'anticamera del cervello l'idea di far fare otto milioni di test tutti imattina perché èe improbabile". Era solo unaNegli ultimi giorni si era infatti ipotizzato che per consentire la riapertura delle scuole, tutti gli alunni, compresi quelli frequentanti gli asili nido e le materne, il primo giorno di scuola si sarebbero dovuti sottoporre a tampone rapido. Inoltre, sempre secondo quanto emerso, che il test si sarebbe dovuto ripetere ...

