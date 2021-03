Milan sui social – Gli auguri di Theo Hernandez a Kjaer | News (Di venerdì 26 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan: Tramite il suo profilo Twitter, Theo Hernandez ha voluto fare gli auguri di compleanno a Simon Kjaer Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 marzo 2021) Le ultime notizie sul: Tramite il suo profilo Twitter,ha voluto fare glidi compleanno a Simon

Advertising

DalotDiogo : L’avventura in Europa termina ma con la certezza di essere una squadra forte. Torneremo presto a dare battaglia sui… - vaccaronni : ?? VACCA MOVIE ?? 'MAMMA HO PERSO IL RICORSO' Seguiteci sui nostri canali #youtube #instagram #twitch ??????… - solonapoli24 : Dopo la battaglia vinta sui diritti TV in Italia, @ADeLaurentiis punta all'estero, vuole vendere il calcio Italiano… - mattiabenatti5 : @Falconero1987 E non è per fare il tifoso, ne il piangina. Ma convieni con me che quest’anno il Milan è l’unica fuo… - LukeRedblack : @castelli_1977 @GiovaAlbanese @erikaconlak_ Informati bene cos’è Elliott e informati sui conti del Milan. Ha più de… -