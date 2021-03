Meteo | esplode la Primavera | cielo sereno e temperature sopra i 24 gradi

(Di venerdì 26 marzo 2021) E’, le previsioniper l’Italia del 26 marzo dicono esattamente questo. L’anticiclone è attivo e operativo e gli effetti sono immediati:o poco nuvoloso ein netta salita con picchi di 24. Vediamo i dettagli attraverso i dati presenti nei bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso giovedì 25 marzo e valido fino alle 23:59 di venerdì 26 marzo, segnala un’allertadi livello giallo per rischio idraulico sul Basso Fortore in Puglia. L’allerta è determinato dal deflusso della diga di Occhito. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono attivi altri tipi di ...

Advertising

infoitinterno : METEO. Weekend, esplode la primavera con temperature fino a 20°C. Ecco dove - InMeteo : Previsioni meteo: esplode la primavera a fine marzo, temperature fino a 25 gradi - bizcommunityit : Esplode la primavera: le previsioni meteo di giovedì 25 marzo - infoitinterno : Meteo, esplode la primavera: boom delle temperature nelle prossime ore - infoitinterno : Previsioni Meteo, adesso “esplode” la Primavera: lungo periodo di sole e caldo tra fine Marzo e inizio Aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo esplode

Giovedì sarà una giornata soleggiata e stabile su tutta Italia. Ci sarà un vero e proprio boom delle temperature che saliranno di diversi gradi toccando punte di 20 - 21°C. Vivremo quindi il volto ...È arrivata la primavera . E non solo sulla carta, perché da domani lo sarà anche di fatto: le temperature in gran parte d'Italia raggiungeranno i 20 gradi. Arriva il caldo. Sta infatti per finire, ...METEO SINO AL PRIMO APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un’estesa struttura anticiclonica si è distesa sul Mediterraneo, abbracciando ora tutta l’Italia e spegnendo le ultime infiltrazioni d’aria fredda ...PRIMAVERA IN ARRIVO. Ultimi scampoli di freddo invernale con temperature in graduale rialzo nei prossimi giorni, ma con valori che torneranno in media su tutta l'Italia solo nella giornata di domenica ...