Lockdown ad oltranza, ecco quando forse ne usciremo (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Lockdown nel quale è entrata da tempo l’Italia sembra non avere una fine. Si potrebbe andare avanti così ancora per molto. Mario Draghi (Getty Images)Il Lockdown è diventato quasi una consuetudine nel nostro paese. Settembre, con le sue spiagge ancora piene e i dati dell’epidemia contenuti sembra lontano. Oggi la sua situazione in Italia è tragica, con l’RT superiore a 1 praticamente in quasi tutte le regioni. La campagna vaccini va sempre più a rilento mentre il virus non ne vuole sapere di fermarsi. Al momento l’appuntamento dato dal Governo è quello di Pasqua. Dopo le festività, infatti, verranno valutate possibili, parziali riapertura. I dati però fanno presagire che non ci saranno grossi cambiamenti. Da lunedì la Valle d’Aosta dovrebbe passare in zona rossa, mentre Lombardia, Piemonte, Veneto, Firuli Venezia Giulia, Emilia ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilnel quale è entrata da tempo l’Italia sembra non avere una fine. Si potrebbe andare avanti così ancora per molto. Mario Draghi (Getty Images)Ilè diventato quasi una consuetudine nel nostro paese. Settembre, con le sue spiagge ancora piene e i dati dell’epidemia contenuti sembra lontano. Oggi la sua situazione in Italia è tragica, con l’RT superiore a 1 praticamente in quasi tutte le regioni. La campagna vaccini va sempre più a rilento mentre il virus non ne vuole sapere di fermarsi. Al momento l’appuntamento dato dal Governo è quello di Pasqua. Dopo le festività, infatti, verranno valutate possibili, parziali riapertura. I dati però fanno presagire che non ci saranno grossi cambiamenti. Da lunedì la Valle d’Aosta dovrebbe passare in zona rossa, mentre Lombardia, Piemonte, Veneto, Firuli Venezia Giulia, Emilia ...

